Handel in New York: Dow Jones zum Start mit grünem Vorzeichen

Machte sich der Dow Jones bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,69 Prozent stärker bei 47 960,99 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19,782 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,241 Prozent auf 47 746,79 Punkte an der Kurstafel, nach 47 632,00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47 381,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 47 991,46 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 397,89 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, lag der Dow Jones bei 44 461,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42 141,54 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,14 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48 040,64 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Goldman Sachs (+ 2,93 Prozent auf 806,00 USD), 3M (+ 2,75 Prozent auf 169,15 USD), Salesforce (+ 2,32 Prozent auf 257,30 USD), JPMorgan Chase (+ 2,22 Prozent auf 312,28 USD) und Walt Disney (+ 2,20 Prozent auf 112,66 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Boeing (-4,62 Prozent auf 203,71 USD), Honeywell (-4,02 Prozent auf 204,34 USD), UnitedHealth (-2,47 Prozent auf 346,50 USD), Verizon (-2,16 Prozent auf 39,34 USD) und Microsoft (-2,11 Prozent auf 530,11 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14 967 476 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,331 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

