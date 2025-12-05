Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Caterpillar gewesen.

Das Caterpillar-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 394,98 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Caterpillar-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,532 Caterpillar-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.12.2025 auf 599,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 516,91 USD wert. Das entspricht einem Plus von 51,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Caterpillar belief sich zuletzt auf 276,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at