Caterpillar Aktie

Caterpillar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Caterpillar-Investition? 05.12.2025 16:04:09

Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Caterpillar gewesen.

Das Caterpillar-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 394,98 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Caterpillar-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,532 Caterpillar-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.12.2025 auf 599,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 516,91 USD wert. Das entspricht einem Plus von 51,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Caterpillar belief sich zuletzt auf 276,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

Nachrichten zu Caterpillar Inc.mehr Nachrichten