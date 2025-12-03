Gewinne in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwochmorgen fort.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 47 563,03 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,185 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,121 Prozent auf 47 416,91 Punkte an der Kurstafel, nach 47 474,46 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47 371,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 47 588,46 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0,037 Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47 336,68 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 45 271,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, lag der Dow Jones bei 44 705,53 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 12,20 Prozent. Bei 48 431,57 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2,02 Prozent auf 103,07 USD), Nike (+ 1,76 Prozent auf 66,07 USD), McDonalds (+ 1,62 Prozent auf 305,59 USD), 3M (+ 1,60 Prozent auf 174,31 USD) und Verizon (+ 1,33 Prozent auf 41,15 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Microsoft (-2,75 Prozent auf 476,54 USD), Caterpillar (-2,58 Prozent auf 567,44 USD), Cisco (-1,30 Prozent auf 75,87 USD), Amazon (-1,05 Prozent auf 231,95 USD) und NVIDIA (-0,96 Prozent auf 179,73 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 5 925 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,755 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at