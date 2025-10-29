Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cisco-Aktien verdienen können.

Am 29.10.2020 wurde das Cisco-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Cisco-Papier an diesem Tag bei 35,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cisco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,802 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 203,47 USD, da sich der Wert einer Cisco-Aktie am 28.10.2025 auf 72,62 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +103,47 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Cisco eine Börsenbewertung in Höhe von 287,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at