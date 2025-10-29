Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Lukrative Cisco-Investition?
|
29.10.2025 16:04:56
Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 5 Jahren eingebracht
Am 29.10.2020 wurde das Cisco-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Cisco-Papier an diesem Tag bei 35,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cisco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,802 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 203,47 USD, da sich der Wert einer Cisco-Aktie am 28.10.2025 auf 72,62 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +103,47 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Cisco eine Börsenbewertung in Höhe von 287,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cisco Inc.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.10.25
|NYSE-Handel So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
29.10.25