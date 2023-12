Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: Hätte sich ein Investment in Travelers vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Bei einem frühen Travelers-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Travelers-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 185,79 USD. Bei einem Travelers-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 53,824 Travelers-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.12.2023 10 020,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 186,18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,21 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Travelers belief sich zuletzt auf 41,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at