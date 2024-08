Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel hätte eine Investition in UnitedHealth von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren UnitedHealth-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades UnitedHealth-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 81,49 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hat, hat nun 122,714 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.08.2024 gerechnet (572,77 USD), wäre die Investition nun 70 287,15 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 602,87 Prozent angewachsen.

UnitedHealth wurde am Markt mit 535,74 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

