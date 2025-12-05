Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in UnitedHealth eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit UnitedHealth-Anteilen statt. Der Schlusskurs des UnitedHealth-Papiers betrug an diesem Tag 535,04 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 18,690 UnitedHealth-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der UnitedHealth-Aktie auf 333,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 232,99 USD wert. Damit wäre die Investition 37,67 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von UnitedHealth belief sich zuletzt auf 307,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at