Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Visa-Aktie gebracht.

Die Visa-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Visa-Anteile bei 230,41 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Visa-Aktie investierten, hätten nun 43,401 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.06.2024 auf 273,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 875,35 USD wert. Damit wäre die Investition um 18,75 Prozent gestiegen.

Visa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 543,47 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at