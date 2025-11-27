Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Home Depot-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Home Depot-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Home Depot-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Home Depot-Papier bei 326,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,639 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Home Depot-Aktie auf 355,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 891,29 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,91 Prozent angewachsen.

Home Depot wurde jüngst mit einem Börsenwert von 349,64 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at