Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukratives Home Depot-Investment? 27.11.2025 16:03:44

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Home Depot-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Home Depot-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Home Depot-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Home Depot-Papier bei 326,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,639 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Home Depot-Aktie auf 355,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 891,29 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,91 Prozent angewachsen.

Home Depot wurde jüngst mit einem Börsenwert von 349,64 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Home Depotmehr Nachrichten