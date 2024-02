Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones im Minus

Anleger in New York treten am dritten Tag der Woche den Rückzug an.

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0,21 Prozent tiefer bei 38 481,52 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 11,468 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,032 Prozent auf 38 576,26 Punkte an der Kurstafel, nach 38 563,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 38 391,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38 549,96 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,246 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 37 863,80 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 21.11.2023, den Stand von 35 088,29 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 21.02.2023, bei 33 129,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 2,03 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 38 927,08 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Dow (+ 1,92 Prozent auf 55,76 USD), Nike (+ 1,91 Prozent auf 105,27 USD), Verizon (+ 1,14 Prozent auf 40,96 USD), Caterpillar (+ 1,11 Prozent auf 317,21 USD) und Chevron (+ 0,90 Prozent auf 155,39 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Walgreens Boots Alliance (-2,78 Prozent auf 21,69 USD), Intel (-2,40 Prozent auf 43,45 USD), Salesforce (-1,93 Prozent auf 280,86 USD), IBM (-1,53 Prozent auf 180,63 USD) und Walt Disney (-1,47 Prozent auf 107,83 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 6 417 588 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 2,777 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

