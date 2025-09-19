Intel Aktie
|25,66EUR
|-0,36EUR
|-1,36%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Intel nach dem milliardenschweren Einstieg des KI-Chip-Spezialisten Nvidia beim schwächelnden Branchenkollegen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21 US-Dollar belassen. Die zudem vereinbarte Zusammenarbeit der beiden Chiphersteller dürfte vor allem Nvidia zugutekommen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Für Intel sieht er deutlich weniger Vorteile./gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Underweight
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 21,00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 30,57
|
Abst. Kursziel*:
-31,31%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 30,20
|
Abst. Kursziel aktuell:
-30,46%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
