Intel Aktie
|21,59EUR
|-0,03EUR
|-0,14%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel mit Blick auf eine mögliche amerikanische Staatsbeteiligung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 21 US-Dollar belassen. Dass Intel für die im Rahmen eines US-Gesetzes zur Unterstützung der Chip-Industrie zugesagten Hilfen dem Staat zehn Prozent seiner Aktien überlassen solle, sei für den Halbleiterkonzern unvorteilhaft, schrieb Stacy Rasgon in einem schon am Montag vorliegenden Kommentar zu einem entsprechenden Medienbericht./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 20:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 20:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 21,00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 25,31
|
Abst. Kursziel*:
-17,03%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 25,31
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,03%
|
Analyst Name::
Stacy Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.mehr Nachrichten
|
19.08.25
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
19.08.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
19.08.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.08.25
|US in talks for a 10% Intel stake, White House says (Financial Times)
|
19.08.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.08.25
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
19.08.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.08.25
|Uncle Sam taking a stake in Intel is sane in an absurd world (Financial Times)
Analysen zu Intel Corp.mehr Analysen
|09:17
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|09:17
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|15.04.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|31.01.25
|Intel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:17
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|21,59
|-0,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:52
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|09:28
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|09:26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|09:17
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:14
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:13
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:59
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|07:59
|Symrise Buy
|UBS AG
|07:30
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:18
|Microsoft Buy
|UBS AG
|06:17
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|06:17
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|19.08.25
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|19.08.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|19.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|19.08.25
|BayWa Add
|Baader Bank
|19.08.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.25
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.08.25
|DocMorris Add
|Baader Bank
|19.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)