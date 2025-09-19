Intel Aktie
|25,66EUR
|-0,36EUR
|-1,36%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel nach dem milliardenschweren Einstieg des KI-Chip-Spezialisten Nvidia bei dem Branchenkollegen von 17 auf 25 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Er werte die damit verbundene Partnerschaft der beiden Unternehmen grundsätzlich positiv, schrieb Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte auch Nvidia in kurzer Zeit keine Wunder bei dem defizitären und unter großen operativen Problemen leidenden Konzern bewirken. Die Aktien von Intel seien historisch gesehen hoch bewertet./la/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 14:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 15:04 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Verkaufen
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
$ 29,84
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
$ 30,20
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
