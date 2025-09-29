Intel Aktie

29,83EUR -0,54EUR -1,78%
Intel

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

29.09.2025 13:33:51

Intel Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Intel von 23 auf 30 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chipkonzern habe angesichts des Einstiegs der US-Regierung sowie von Nvidia, der Veräußerung von Altera und der Folgen der US-Zölle einen ereignisreichen Monat hinter sich, schrieb Ross Seymore in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er begrüße die dahinter stehende Strategie, um jeden Preis die Bilanz zu stärken./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

