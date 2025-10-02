Intel Aktie

30,55EUR -0,03EUR -0,10%
Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.10.2025 08:11:14

Intel Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 21 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Laut einem Medienbericht solle Intel erste Gespräche darüber führen, den Konkurrenten AMD als Kunden für seine Waferfertigung zu gewinnen, schrieb Stacy Rasgon am Mittwochabend. Dies sei die neueste Meldung in einer Reihe von offiziellen Ankündigungen und spekulativen Berichten. Rasgon bleibt skeptisch und sieht bei Intel weiterhin grundlegende Probleme. Wegen der immer wieder aufkommenden Schlagzeilen sei es aber schwierig, bei Intel-Aktien auf fallende Kurse zu setzen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 21:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 21:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 21,00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 35,94 		Abst. Kursziel*:
-41,57%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 35,94 		Abst. Kursziel aktuell:
-41,57%
Analyst Name::
Stacy Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intel Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Intel Corp.mehr Analysen

08:11 Intel Market-Perform Bernstein Research
29.09.25 Intel Hold Deutsche Bank AG
19.09.25 Intel Verkaufen DZ BANK
19.09.25 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 Intel Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Intel Corp. 30,66 0,28% Intel Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

08:11 Intel Market-Perform Bernstein Research
08:07 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
08:00 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
07:58 Continental Underperform Bernstein Research
07:57 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:41 Apple Neutral UBS AG
07:36 ABB Neutral UBS AG
07:29 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
07:23 RATIONAL Overweight Barclays Capital
07:21 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:21 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:14 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
07:12 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:11 Hennes & Mauritz AB Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:10 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:48 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:29 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
01.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Continental Buy UBS AG
01.10.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Nike Outperform Bernstein Research
01.10.25 HORNBACH Halten DZ BANK
01.10.25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Nike Kaufen DZ BANK
01.10.25 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Hermès Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 ASOS Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
01.10.25 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
01.10.25 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
01.10.25 ASOS Buy Deutsche Bank AG
01.10.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen