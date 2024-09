Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

Der Dow Jones sank am zweiten Tag der Woche.

Der Dow Jones fiel im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,23 Prozent auf 40 736,96 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13,495 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,672 Prozent schwächer bei 40 555,11 Punkten, nach 40 829,59 Punkten am Vortag.

Bei 40 916,50 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 40 417,48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Stand von 39 497,54 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 10.06.2024, bei 38 868,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, einen Wert von 34 576,59 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,01 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41 585,21 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 2,37 Prozent auf 179,55 USD), Verizon (+ 2,15 Prozent auf 43,65 USD), Microsoft (+ 2,09 Prozent auf 414,20 USD), Walmart (+ 1,90 Prozent auf 78,81 USD) und Home Depot (+ 1,46 Prozent auf 370,87 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen JPMorgan Chase (-5,19 Prozent auf 205,56 USD), Goldman Sachs (-4,39 Prozent auf 467,13 USD), American Express (-2,19 Prozent auf 245,42 USD), Nike (-1,76 Prozent auf 78,09 USD) und Boeing (-1,74 Prozent auf 160,07 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 17 485 468 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,042 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,30 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

