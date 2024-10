Dow Jones-Handel aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im Dow Jones

Machte sich der Dow Jones bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Freitag an seine positive Performance an.

Um 16:00 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,41 Prozent auf 42 181,80 Punkte an. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14,016 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,209 Prozent höher bei 42 099,53 Punkten, nach 42 011,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 42 313,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 42 165,88 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,255 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40 974,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2024, den Stand von 39 308,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 129,55 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,84 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 42 628,32 Punkte. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 2,83 Prozent auf 187,11 USD), Intel (+ 2,11 Prozent auf 22,73 USD), Goldman Sachs (+ 1,88 Prozent auf 495,25 USD), Dow (+ 1,87 Prozent auf 55,52 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,72 Prozent auf 208,76 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Verizon (-1,44 Prozent auf 43,88 USD), Coca-Cola (-1,05 Prozent auf 69,78 USD), Home Depot (-0,99 Prozent auf 407,49 USD), Johnson Johnson (-0,53 Prozent auf 159,65 USD) und Procter Gamble (-0,36 Prozent auf 169,51 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 1 864 215 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,126 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,71 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,04 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

