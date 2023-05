DXP Enterprises, Inc. plant die Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2023 neu

DXP Enterprises, Inc. (NASDAQ:DXPE), gab heute bekannt, dass es die Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2023 und die Telefonkonferenz verschieben wird, die zuvor für den 10. Mai 2023 geplant waren. Die Verzögerung ist das Ergebnis zusätzlicher Zeit, die für die Fertigstellung des Jahresabschlusses des Unternehmens erforderlich ist, und das Unternehmen wird so bald wie möglich eine weitere Ankündigung bezüglich des Zeitpunkts der Veröffentlichung und der Telefonkonferenz machen, geht jedoch davon aus, dass die Telefonkonferenz vor Ende der Woche stattfinden wird.

