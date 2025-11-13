DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|DXP Enterprises-Anlage im Blick
|
13.11.2025 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit DXP Enterprises-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die DXP Enterprises-Aktie an diesem Tag bei 29,23 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 34,211 DXP Enterprises-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 421,83 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Anteils am 12.11.2025 auf 100,02 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 242,18 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von DXP Enterprises belief sich zuletzt auf 1,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
