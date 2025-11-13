DXP Enterprises Aktie

DXP Enterprises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923451 / ISIN: US2333774071

DXP Enterprises-Anlage im Blick 13.11.2025 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DXP Enterprises-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit DXP Enterprises-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die DXP Enterprises-Aktie an diesem Tag bei 29,23 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 34,211 DXP Enterprises-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 421,83 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Anteils am 12.11.2025 auf 100,02 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 242,18 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von DXP Enterprises belief sich zuletzt auf 1,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

