Eaton Corporation Aktie

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WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827

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05.05.2026 12:40:42

Eaton Corp. Bottom Line Retreats In Q1

(RTTNews) - Eaton Corp. (ETN) announced a profit for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $866 million, or $2.23 per share. This compares with $964 million, or $2.46 per share, last year.

Excluding items, Eaton Corp. reported adjusted earnings of $1.094 billion or $2.81 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 16.8% to $7.451 billion from $6.377 billion last year.

Eaton Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $866 Mln. vs. $964 Mln. last year. -EPS: $2.23 vs. $2.46 last year. -Revenue: $7.451 Bln vs. $6.377 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.00 To $ 3.10 Full year EPS guidance: $ 13.05 To $ 13.50

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