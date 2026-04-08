Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
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08.04.2026 11:00:13
Einladung: Straumann Group – Umsatzzahlen 1. Quartal 2026 Webcast
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Straumann Holding AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Datum: Mittwoch, 29. April 2026
Zeit: 10:30 – 11:30 Uhr MESZ
Die Straumann Group wird die Umsatzzahlen für das 1. Quartals 2026 am Mittwoch, 29. April 2026, gegen 7:00 Uhr MESZ über die üblichen Kanäle veröffentlichen.
Der Live-Audio-Webcast richtet sich an Investoren, Finanzanalysten und Medienschaffende. Während des Webcasts wird die Geschäftsleitung der Gruppe die operative Entwicklung erläutern und anschliessend Fragen beantworten. Die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache durchgeführt.
Der Webcast ist unter www.straumann-group.com/webcast abrufbar. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss an die Veranstaltung zur Verfügung gestellt.
Teilnehmende, die während der Q&A-Runde eine Frage stellen möchten, werden gebeten, sich vorab über den Registrierungslink für die Telefonkonferenz anzumelden. Zudem empfehlen wir, die Präsentation vorab über den direkten Link in der Medienmitteilung auf www.straumann-group.com herunterzuladen, bevor Sie an der Telefonkonferenz teilnehmen.
Freundliche Grüsse
Straumann Group Corporate Communications & Investor Relations
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Straumann Holding AG
|Peter Merian-Weg 12
|4052 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41619651239
|Fax:
|+41 61 965 11 06
|E-Mail:
|silvia.dobry@straumann.com
|Internet:
|www.straumann-group.com
|ISIN:
|CH1175448666
|Valorennummer:
|914326
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2304964
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2304964 08.04.2026 CET/CEST
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