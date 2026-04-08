Einladung: Straumann Group – Umsatzzahlen 1. Quartal 2026 Webcast

Datum: Mittwoch, 29. April 2026

Zeit: 10:30 – 11:30 Uhr MESZ

Die Straumann Group wird die Umsatzzahlen für das 1. Quartals 2026 am Mittwoch, 29. April 2026, gegen 7:00 Uhr MESZ über die üblichen Kanäle veröffentlichen.

Der Live-Audio-Webcast richtet sich an Investoren, Finanzanalysten und Medienschaffende. Während des Webcasts wird die Geschäftsleitung der Gruppe die operative Entwicklung erläutern und anschliessend Fragen beantworten. Die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache durchgeführt.

Der Webcast ist unter www.straumann-group.com/webcast abrufbar. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss an die Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Teilnehmende, die während der Q&A-Runde eine Frage stellen möchten, werden gebeten, sich vorab über den Registrierungslink für die Telefonkonferenz anzumelden. Zudem empfehlen wir, die Präsentation vorab über den direkten Link in der Medienmitteilung auf www.straumann-group.com herunterzuladen, bevor Sie an der Telefonkonferenz teilnehmen.

Freundliche Grüsse

Straumann Group Corporate Communications & Investor Relations