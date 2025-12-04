Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|
04.12.2025 05:07:18
Eisai And Biogen Report Long-Term Benefits Of LEQEMBI In Early Alzheimer's Disease
(RTTNews) - Eisai Co., Ltd. and Biogen Inc. announced new findings on the continued and expanding benefit of LEQEMBI (lecanemab-irmb) maintenance treatment in early Alzheimer's disease at the 18th Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) Conference.
Long-term treatment with LEQEMBI suggests the potential to delay disease progression from Mild Cognitive Impairment (MCI) to moderate Alzheimer's disease by up to 8.3 years in patients with low amyloid levels who began therapy at an early stage.
New safety and efficacy data were also presented at a scientific symposium focused on the subcutaneous formulation (SC-AI) of LEQEMBI. This formulation was approved in the United States in August 2025 for maintenance treatment, while a rolling supplemental Biologics License Application (sBLA) for initiation treatment was completed in November 2025. Eisai has also submitted an application for approval of the subcutaneous injectable formulation in Japan in November 2025.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biogen Incmehr Nachrichten
|
02.12.25
|Institut: Alzheimer-Medikament Lecanemab von Biogen hat keinen Zusatznutzen (dpa-AFX)
|
01.12.25
|Verluste in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
01.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.11.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.11.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 notiert im Minus (finanzen.at)