NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Biogen-Aktie gebracht.

Am 24.11.2020 wurde die Biogen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 242,51 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Biogen-Aktie investierten, hätten nun 4,124 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 722,86 USD, da sich der Wert eines Biogen-Anteils am 21.11.2025 auf 175,30 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,71 Prozent verringert.

Biogen wurde am Markt mit 25,74 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at