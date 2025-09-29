Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|
29.09.2025 03:08:06
Eisai : LEQEMBI Approved In China For Monthly IV Maintenance Dosing In Early Alzheimer's Treatment
(RTTNews) - Eisai Co., Ltd. (ESALY.PK, ESALF.PK, 4523.T) and Biogen Inc. (BIIB) announced that the National Medical Products Administration (NMPA) of China has approved LEQEMBI—a humanized monoclonal antibody targeting soluble aggregated amyloid-beta (Aß)—for intravenous (IV) maintenance dosing once every four weeks.
This approval supports the continued treatment of patients with early-stage Alzheimer's disease, including those with mild cognitive impairment (MCI) or mild dementia. Following an 18-month initiation phase of 10 mg/kg dosing every two weeks, patients may transition to the newly approved maintenance regimen or continue with the biweekly schedule.
In January 2024, LEQEMBI was approved for the treatment of Alzheimer's disease (AD) in patients with mild cognitive impairment (MCI) or mild dementia stage of disease in China.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biogen Incmehr Nachrichten
|
25.09.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
25.09.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Start (finanzen.at)
|
22.09.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Biogen von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
17.09.25
|Biogen-Aktie in Grün: Arzneimittel gegen Wochenbettdepression für EU-Markt zugelassen (dpa-AFX)
|
15.09.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biogen von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
08.09.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
04.09.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
04.09.25
|Zuversicht in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Biogen Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Biogen Inc
|116,85
|0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach neuen Pharmazöllen reagieren Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX geht im Plus ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Indizes zum Handelsende stärker -- Asiens Börsen schließen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Der DAX zeigte sich höher. Die Wall Street präsentierte sich vor dem Wochenschluss höher. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.