Biogen Aktie

Biogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.09.2025 03:08:06

Eisai : LEQEMBI Approved In China For Monthly IV Maintenance Dosing In Early Alzheimer's Treatment

(RTTNews) - Eisai Co., Ltd. (ESALY.PK, ESALF.PK, 4523.T) and Biogen Inc. (BIIB) announced that the National Medical Products Administration (NMPA) of China has approved LEQEMBI—a humanized monoclonal antibody targeting soluble aggregated amyloid-beta (Aß)—for intravenous (IV) maintenance dosing once every four weeks.

This approval supports the continued treatment of patients with early-stage Alzheimer's disease, including those with mild cognitive impairment (MCI) or mild dementia. Following an 18-month initiation phase of 10 mg/kg dosing every two weeks, patients may transition to the newly approved maintenance regimen or continue with the biweekly schedule.

In January 2024, LEQEMBI was approved for the treatment of Alzheimer's disease (AD) in patients with mild cognitive impairment (MCI) or mild dementia stage of disease in China.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Biogen Incmehr Nachrichten

Analysen zu Biogen Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Biogen Inc 116,85 0,39% Biogen Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.09.25 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
27.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.25 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach neuen Pharmazöllen reagieren Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX geht im Plus ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Indizes zum Handelsende stärker -- Asiens Börsen schließen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Der DAX zeigte sich höher. Die Wall Street präsentierte sich vor dem Wochenschluss höher. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen