Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Lohnende Biogen-Investition?
|
17.11.2025 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Biogen-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 302,05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Biogen-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,331 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.11.2025 auf 167,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,47 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 44,53 Prozent.
Biogen war somit zuletzt am Markt 24,52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biogen Incmehr Nachrichten
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
10.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
03.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Biogen von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
27.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biogen von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)