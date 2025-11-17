NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Biogen-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Biogen-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 302,05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Biogen-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,331 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.11.2025 auf 167,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,47 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 44,53 Prozent.

Biogen war somit zuletzt am Markt 24,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at