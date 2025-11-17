Biogen Aktie

Biogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnende Biogen-Investition? 17.11.2025 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Biogen-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Biogen-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 302,05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Biogen-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,331 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.11.2025 auf 167,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,47 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 44,53 Prozent.

Biogen war somit zuletzt am Markt 24,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Biogen Incmehr Nachrichten