Elbit Systems Aktie
WKN: 904218 / ISIN: IL0010811243
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12.11.2026 12:08:43
Elbit Systems Lands $260 Million NATO Deal
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Nachrichten zu Elbit Systems Ltd.
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02.11.26
|Erste Schätzungen: Elbit Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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26.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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26.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
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14.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
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14.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite in Rot (finanzen.at)
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14.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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14.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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05.10.26
|Zuversicht in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
Analysen zu Elbit Systems Ltd.
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Aktien in diesem Artikel
|Elbit Systems Ltd.
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.