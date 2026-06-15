Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
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15.06.2026 15:02:00
Electronic Arts: Werbung kommt ins Spielgeschehen
Electronic Arts bringt mit Partnern Werbung ins Spielgeschehen. Den Anfang macht Bandenwerbung in den Sportspielen, doch die Technik reicht weiter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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