Bitcoin Group Aktie
WKN DE: A1TNV9 / ISIN: DE000A1TNV91
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20.11.2026 09:21:03
EQS-Adhoc: Bitcoin Group SE: Abberufung des Vorstandsmitgliedes Moritz Eckert
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EQS-Ad-hoc: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Bitcoin Group SE: Abberufung des Vorstandsmitgliedes Moritz Eckert
Herford, den 20. November 2026 – Der Aufsichtsrat der Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) hat am 20. November 2026 beschlossen, Herrn Moritz Eckert mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der Bitcoin Group SE abzuberufen. Zudem hat der Aufsichtsrat der hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Bitcoin Group SE, der futurum bank AG, am 20. November 2026 beschlossen, Herrn Moritz Eckert mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der futurum bank AG abzuberufen. Die bisherigen Aufgaben von Herrn Moritz Eckert werden bis auf Weiteres in beiden Gesellschaften von Anton Langbroek wahrgenommen.
Kontakt:
Bitcoin Group SE
Investor Relations Kontakt:
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Ende der Insiderinformation
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|DE000A1TNV91
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|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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|3912007O3KBYO8R0SM92
|EQS News ID:
|2439196
|Ende der Mitteilung
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