ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 13:13:13

EQS-Adhoc: Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das erste Quartal (Q1) 2025/2026

EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis
Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das erste Quartal (Q1) 2025/2026

07.11.2025 / 13:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Borussia Dortmund steigerte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 (01. Juli 2025 – 30. September 2025) das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) um EUR 23,9 Mio. auf EUR 25,6 Mio. (Vorjahresquartal EUR 1,7 Mio.). Dies ist im Wesentlichen auf einen Anstieg des Ergebnisses aus Transfergeschäften im Vergleich zum Vorjahresquartal um EUR 33,6 Mio. auf EUR 52,9 Mio. zurückzuführen. Die Konzernumsatzerlöse blieben mit EUR 107,0 Mio. (Vorjahresquartal EUR 107,3 Mio.) auf Vorjahresniveau.

Das Konzernergebnis betrug im abgelaufenen Quartal EUR 22,9 Mio. (Vorjahresquartal EUR 1,6 Mio.) und erhöhte sich somit um EUR 21,3 Mio. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) konnte um EUR 23,9 auf EUR 25,6 Mio. (Vorjahresquartal EUR 1,7 Mio.) und das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um EUR 28,6 Mio. auf EUR 54,3 Mio. (Vorjahresquartal EUR 25,7 Mio.) gesteigert werden.

Die Konzernumsatzerlöse betrugen EUR 107,0 Mio. (Vorjahresquartal EUR 107,3 Mio.). Diese betreffen mit EUR 4,9 Mio. (Vorjahresquartal EUR 8,1 Mio.) den Spielbetrieb, EUR 36,6 Mio. (Vorjahresquartal EUR 35,9 Mio.) die Werbung, EUR 47,7 Mio. (Vorjahresquartal EUR 39,2 Mio.) die TV-Vermarktung, EUR 8,9 Mio. (Vorjahresquartal EUR 10,0 Mio.) das Merchandising sowie mit EUR 8,9 Mio. (Vorjahresquartal EUR 14,1 Mio.) Conference, Catering, Sonstige.

Borussia Dortmund erwirtschaftete im abgelaufenen Quartal eine Bruttokonzerngesamtleistung (Konzernumsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) in Höhe von EUR 175,3 Mio. (Vorjahresquartal EUR 141,3 Mio.) – eine Steigerung um EUR 34,0 Mio.

Das Ergebnis aus Transfergeschäften, das sich aus den realisierten Brutto-Transferentgelten abzüglich der Restbuchwerte und sonstigen Ausbuchungen sowie entstandener Transferkosten zusammensetzt, belief sich auf EUR 52,9 Mio. (Vorjahresquartal EUR 19,3 Mio.) und konnte somit um EUR 33,6 Mio. gesteigert werden.

Die Personalaufwendungen im Konzern erhöhten sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres von EUR 58,9 Mio. um EUR 7,2 Mio. auf EUR 66,1 Mio. Die Abschreibungen im Konzern nahmen von EUR 24,5 Mio. um EUR 3,3 Mio. auf EUR 27,8 Mio. zu. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Konzerns haben sich zum Vorjahresquartal von EUR 38,1 Mio. um EUR 2,9 Mio. auf EUR 35,2 Mio. verringert.

Das Konzernfinanzergebnis verringerte sich von EUR 0,5 Mio. im Vorjahresquartal um EUR 1,4 Mio. auf EUR -0,9 Mio. im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026.

Die Steuern aus Einkommen und Ertrag beliefen sich auf EUR -2,6 Mio. (Vorjahresquartal EUR -0,1 Mio.).

Bei vorstehenden Angaben handelt es sich um nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Kennzahlen der Quartalsmitteilung von Borussia Dortmund.

Die vollständige Quartalsmitteilung Q1 2025/2026 steht ab dem 14. November 2025 unter https://aktie.bvb.de, Rubrik Publikationen zum Download bereit.

Dortmund, den 07. November 2025

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH


Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations


Ende der Insiderinformation

07.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 231 – 9020-2745
Fax: + 49 (0) 231 – 9020-852746
E-Mail: aktie@bvb.de
Internet: https://aktie.bvb.de/
ISIN: DE0005493092
WKN: 549309
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2226122

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2226122  07.11.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Nachrichten

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Analysen

06.10.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,31 -0,15% BVB (Borussia Dortmund)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen