BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
07.11.2025 13:13:13
EQS-Adhoc: Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das erste Quartal (Q1) 2025/2026
|
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis
Borussia Dortmund steigerte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 (01. Juli 2025 – 30. September 2025) das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) um EUR 23,9 Mio. auf EUR 25,6 Mio. (Vorjahresquartal EUR 1,7 Mio.). Dies ist im Wesentlichen auf einen Anstieg des Ergebnisses aus Transfergeschäften im Vergleich zum Vorjahresquartal um EUR 33,6 Mio. auf EUR 52,9 Mio. zurückzuführen. Die Konzernumsatzerlöse blieben mit EUR 107,0 Mio. (Vorjahresquartal EUR 107,3 Mio.) auf Vorjahresniveau.
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
Ende der Insiderinformation
07.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-Mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2226122
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2226122 07.11.2025 CET/CEST
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Analysen
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
