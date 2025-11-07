EQS-Adhoc: Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das erste Quartal (Q1) 2025/2026

EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das erste Quartal (Q1) 2025/2026



Borussia Dortmund steigerte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 (01. Juli 2025 – 30. September 2025) das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) um EUR 23,9 Mio. auf EUR 25,6 Mio. (Vorjahresquartal EUR 1,7 Mio.). Dies ist im Wesentlichen auf einen Anstieg des Ergebnisses aus Transfergeschäften im Vergleich zum Vorjahresquartal um EUR 33,6 Mio. auf EUR 52,9 Mio. zurückzuführen. Die Konzernumsatzerlöse blieben mit EUR 107,0 Mio. (Vorjahresquartal EUR 107,3 Mio.) auf Vorjahresniveau.



Das Konzernergebnis betrug im abgelaufenen Quartal EUR 22,9 Mio. (Vorjahresquartal EUR 1,6 Mio.) und erhöhte sich somit um EUR 21,3 Mio. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) konnte um EUR 23,9 auf EUR 25,6 Mio. (Vorjahresquartal EUR 1,7 Mio.) und das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um EUR 28,6 Mio. auf EUR 54,3 Mio. (Vorjahresquartal EUR 25,7 Mio.) gesteigert werden.



Die Konzernumsatzerlöse betrugen EUR 107,0 Mio. (Vorjahresquartal EUR 107,3 Mio.). Diese betreffen mit EUR 4,9 Mio. (Vorjahresquartal EUR 8,1 Mio.) den Spielbetrieb, EUR 36,6 Mio. (Vorjahresquartal EUR 35,9 Mio.) die Werbung, EUR 47,7 Mio. (Vorjahresquartal EUR 39,2 Mio.) die TV-Vermarktung, EUR 8,9 Mio. (Vorjahresquartal EUR 10,0 Mio.) das Merchandising sowie mit EUR 8,9 Mio. (Vorjahresquartal EUR 14,1 Mio.) Conference, Catering, Sonstige.



Borussia Dortmund erwirtschaftete im abgelaufenen Quartal eine Bruttokonzerngesamtleistung (Konzernumsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) in Höhe von EUR 175,3 Mio. (Vorjahresquartal EUR 141,3 Mio.) – eine Steigerung um EUR 34,0 Mio.



Das Ergebnis aus Transfergeschäften, das sich aus den realisierten Brutto-Transferentgelten abzüglich der Restbuchwerte und sonstigen Ausbuchungen sowie entstandener Transferkosten zusammensetzt, belief sich auf EUR 52,9 Mio. (Vorjahresquartal EUR 19,3 Mio.) und konnte somit um EUR 33,6 Mio. gesteigert werden.



Die Personalaufwendungen im Konzern erhöhten sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres von EUR 58,9 Mio. um EUR 7,2 Mio. auf EUR 66,1 Mio. Die Abschreibungen im Konzern nahmen von EUR 24,5 Mio. um EUR 3,3 Mio. auf EUR 27,8 Mio. zu. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Konzerns haben sich zum Vorjahresquartal von EUR 38,1 Mio. um EUR 2,9 Mio. auf EUR 35,2 Mio. verringert.



Das Konzernfinanzergebnis verringerte sich von EUR 0,5 Mio. im Vorjahresquartal um EUR 1,4 Mio. auf EUR -0,9 Mio. im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026.



Die Steuern aus Einkommen und Ertrag beliefen sich auf EUR -2,6 Mio. (Vorjahresquartal EUR -0,1 Mio.).



Bei vorstehenden Angaben handelt es sich um nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Kennzahlen der Quartalsmitteilung von Borussia Dortmund.



Die vollständige Quartalsmitteilung Q1 2025/2026 steht ab dem 14. November 2025 unter https://aktie.bvb.de, Rubrik Publikationen zum Download bereit.



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

