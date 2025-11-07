STRATEC Aktie

STRATEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
SDAX-Marktbericht 07.11.2025 17:58:54

XETRA-Handel SDAX präsentiert sich letztendlich leichter

XETRA-Handel SDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Der SDAX verlor schlussendlich an Boden.

Am Freitag notierte der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,94 Prozent schwächer bei 15 783,18 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 80,627 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,300 Prozent auf 15 980,56 Punkte an der Kurstafel, nach 15 932,76 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 15 759,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 063,84 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 5,72 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 354,72 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2025, den Stand von 17 293,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 427,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 13,65 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,63 Prozent auf 5,06 EUR), Salzgitter (+ 3,25 Prozent auf 27,98 EUR), STO SE (+ 1,74 Prozent auf 116,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,00 Prozent auf 30,40 EUR) und 1&1 (+ 0,94 Prozent auf 21,55 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-10,00 Prozent auf 5,24 EUR), MLP SE (-9,17 Prozent auf 6,24 EUR), SFC Energy (-4,95 Prozent auf 14,22 EUR), STRATEC SE (-4,89 Prozent auf 19,64 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-4,87 Prozent auf 85,90 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 2 906 510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,397 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie hat mit 3,91 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu STRATEC SEmehr Nachrichten

Analysen zu STRATEC SEmehr Analysen

31.10.25 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
31.10.25 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
16.09.25 STRATEC Halten DZ BANK
10.09.25 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 21,60 1,65% 1&1 AG
BVB (Borussia Dortmund) 3,31 0,00% BVB (Borussia Dortmund)
EVOTEC SE 5,40 -7,02% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 86,40 -3,36% FRIEDRICH VORWERK
MLP SE 6,16 -12,50% MLP SE
Mutares 26,35 -1,13% Mutares
ProSiebenSat.1 Media SE 5,32 8,43% ProSiebenSat.1 Media SE
Salzgitter 28,04 3,77% Salzgitter
Schaeffler AG 6,83 0,44% Schaeffler AG
SFC Energy AG 14,48 -3,47% SFC Energy AG
STO SE & Co. KGaA 116,60 -0,34% STO SE & Co. KGaA
STRATEC SE 19,98 -3,94% STRATEC SE
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 30,88 0,32% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 15 779,45 -0,96%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen