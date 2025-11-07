STRATEC Aktie
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555
|SDAX-Marktbericht
|
07.11.2025 17:58:54
XETRA-Handel SDAX präsentiert sich letztendlich leichter
Am Freitag notierte der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,94 Prozent schwächer bei 15 783,18 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 80,627 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,300 Prozent auf 15 980,56 Punkte an der Kurstafel, nach 15 932,76 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 15 759,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 063,84 Punkten lag.
So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 5,72 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 354,72 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2025, den Stand von 17 293,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 427,02 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 13,65 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten markiert.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,63 Prozent auf 5,06 EUR), Salzgitter (+ 3,25 Prozent auf 27,98 EUR), STO SE (+ 1,74 Prozent auf 116,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,00 Prozent auf 30,40 EUR) und 1&1 (+ 0,94 Prozent auf 21,55 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-10,00 Prozent auf 5,24 EUR), MLP SE (-9,17 Prozent auf 6,24 EUR), SFC Energy (-4,95 Prozent auf 14,22 EUR), STRATEC SE (-4,89 Prozent auf 19,64 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-4,87 Prozent auf 85,90 EUR).
Die teuersten SDAX-Konzerne
Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 2 906 510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,397 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel
Die Mutares-Aktie hat mit 3,91 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu STRATEC SEmehr Analysen
|31.10.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|10.09.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
