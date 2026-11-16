Ceconomy St. Aktie

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WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503

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16.11.2026 16:24:03

EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Improvement in S&P Rating

EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Key word(s): Other
CECONOMY AG: Improvement in S&P Rating

16-Nov-2026 / 16:24 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Düsseldorf, 16.11.2026 – CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503; WKN: 725750) ("CECONOMY") was informed that S&P Ratings has decided to improve the long-term credit rating of CECONOMY and its issue ratings on senior unsecured debt from BB (CreditWatch positive) to BBB (stable outlook).
Notifying Person:
Lisa Kopp
Head of Legal Corporate, M&A, Finance
+49 (0)841 6341278
lisa.kopp@mediamarktsaturn.com


End of Inside Information

16-Nov-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: CECONOMY AG
Kaistr. 3
40221 Düsseldorf
Germany
Phone: +49 (0)211 5408-7222
Fax: +49 (0)211 5408-7005
E-mail: fabienne.caron@ceconomy.de
Internet: www.ceconomy.de
ISIN: DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
WKN: 725750, 725753, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
Listed: Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299001X9L42HXEBCZ51
EQS News ID: 2436028

 
End of Announcement EQS News Service

2436028  16-Nov-2026 CET/CEST

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Aktien in diesem Artikel

Ceconomy St. 4,60 0,99% Ceconomy St.

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