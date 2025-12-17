EQS-Adhoc: CEOTRONICS erhält dritten SmG-Abruf über ca. € 47 Mio.

EQS-Ad-hoc: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

CEOTRONICS erhält dritten SmG-Abruf über ca. € 47 Mio.



17.12.2025

Die CEOTRONICS AG hat aus dem Rahmenvertrag „SmG“ den dritten Losabruf „2026“ aus dem optionalen Volumen über 50.000 Führungs- und Soldaten-PTT-Tasten (CT-MultiPTT 3C und 1C) für den querschnittlichen Einsatz bei der Bundeswehr erhalten.

Zum Lieferanteil der CEOTRONICS AG an Rheinmetall Electronics GmbH gehören u. a. auch 50.000 kabellose PTT-Tasten (CT-WirelessPTT MIL), 50.000 Aufbewahrungs- und Transporttaschen für das Gesamtsystem sowie 12.500 Anschlusskabel (CT-ComLink®Anschlusskabel) an Funkgeräte und Bordverständigungsanlagen.



Die intelligenten RemoteUnits „CT-MultiPTT 3C und 1C“, eingesetzt als Führungs- und Soldaten-PTT-Tasten, ermöglichen den gleichzeitigen Anschluss und Betrieb von analogen Funkgeräten, digitalen Funkgeräten und LTE-Devices (PTToIP) sowie Intercoms. Die unterschiedlichen Funkkanäle können getrennt genutzt oder verbunden werden – je nach taktischer Anforderung. Die großflächigen Tasten und großen Dreh-/Drückregler ermöglichen eine intuitive und sichere Bedienung (No-Look-Operability) – auch mit Handschuhen und in der Nacht.

Software-Updates und -Upgrades ermöglichen eine sehr lange Nutzungsdauer – auch im Falle von neuen, heute vlt. unbekannten, Funksystemen mit abweichenden elektronischen Schnittstellen oder später gewünschten zusätzlichen Software-Features.

Die SmG-Systeme (Sprechsatz mit Gehörschutzfunktion) werden von der Bundeswehr in allen Teilstreitkräften querschnittlich eingesetzt.



Der Rahmenvertrag „SmG“ ist bis 2030 gültig und beinhaltet ein verbindliches Volumen in Höhe von 60.000 Stück und eine optionale Menge von bis zu 131.000 Stück – in Summe bis zu 191.000 Stück. Bis dato wurden insgesamt 110.000 Systeme abgerufen.



„Dieser dritte SmG-Losabruf „2026“ erhöht den Auftragsbestand um ca. € 47 Mio. Gemäß den aktuellen Planungen wird die beauftragte Gesamtmenge in Unterlosen in den Geschäftsjahren 2026/27 und 2027/28 – im Kalenderjahr 2027 – ausgeliefert und berechnet werden.“ teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.



