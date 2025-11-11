CHERRY Aktie

11.11.2025 17:57:23

EQS-Adhoc: Cherry SE: RSM Ebner Stolz nicht Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: CHERRY SE / Schlagwort(e): Jahresbericht
Cherry SE: RSM Ebner Stolz nicht Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025

11.11.2025 / 17:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 11. November 2025 – Die Cherry SE („Gesellschaft“) gibt bekannt, dass die von der Hauptversammlung am 22. Juli 2025 gewählte RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft („RSM Ebner Stolz“) der Gesellschaft heute mitgeteilt hat, dass RSM Ebner Stolz nicht als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 zur Verfügung steht. Die Gesellschaft beabsichtigt, einen Antrag auf gerichtliche Bestellung eines neuen Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 zu stellen und führt Gespräche mit zwei namhaften Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zur Übernahme des Mandats.

Mitteilende Person: Oliver Kaltner, Vorstandsvorsitzender

 


Ende der Insiderinformation

11.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
ISIN: DE000A3CRRN9
WKN: A3CRRN
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2227976

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2227976  11.11.2025 CET/CEST

