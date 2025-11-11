CHERRY Aktie
WKN DE: A3CRRN / ISIN: DE000A3CRRN9
|
11.11.2025 17:57:23
EQS-Adhoc: Cherry SE: RSM Ebner Stolz nicht Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025
|
EQS-Ad-hoc: CHERRY SE / Schlagwort(e): Jahresbericht
München, 11. November 2025 – Die Cherry SE („Gesellschaft“) gibt bekannt, dass die von der Hauptversammlung am 22. Juli 2025 gewählte RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft („RSM Ebner Stolz“) der Gesellschaft heute mitgeteilt hat, dass RSM Ebner Stolz nicht als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 zur Verfügung steht. Die Gesellschaft beabsichtigt, einen Antrag auf gerichtliche Bestellung eines neuen Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 zu stellen und führt Gespräche mit zwei namhaften Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zur Übernahme des Mandats.
Mitteilende Person: Oliver Kaltner, Vorstandsvorsitzender
Ende der Insiderinformation
11.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cherry SE
|Rosental 7, c/o Mindspace
|80331 München
|Deutschland
|ISIN:
|DE000A3CRRN9
|WKN:
|A3CRRN
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2227976
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2227976 11.11.2025 CET/CEST
