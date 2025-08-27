NAKIKI Aktie
EQS-Adhoc: Nakiki SE: Nakiki SE Evaluates Corporate Bond Offering for Strategic Bitcoin Investment
|
EQS-Ad-hoc: NAKIKI SE / Key word(s): Bond/Financing
Frankfurt am Main, August 27, 2025 – Nakiki SE is currently evaluating the issuance of a corporate bond with a target volume in the mid–single-digit million-euro range.
As part of a pre-market sounding process, the Management Board is assessing interest from professional investors. The proceeds of the issuance are intended primarily for the acquisition of Bitcoin.
End of Inside Information
