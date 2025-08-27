NAKIKI Aktie

WKN DE: WNDL30 / ISIN: DE000WNDL300

27.08.2025

EQS-Adhoc: Nakiki SE: Nakiki SE Evaluates Corporate Bond Offering for Strategic Bitcoin Investment

EQS-Ad-hoc: NAKIKI SE / Key word(s): Bond/Financing
Nakiki SE: Nakiki SE Evaluates Corporate Bond Offering for Strategic Bitcoin Investment

27-Aug-2025 / 17:10 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, August 27, 2025 – Nakiki SE is currently evaluating the issuance of a corporate bond with a target volume in the mid–single-digit million-euro range.

As part of a pre-market sounding process, the Management Board is assessing interest from professional investors. The proceeds of the issuance are intended primarily for the acquisition of Bitcoin.

Investor Relations Contact:
Phone: +49 69 348 70 250
Email: info@nakikifinance.com

Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main

Commercial Register: Local Court of Frankfurt am Main, HRB 137473
WKN: WNDL30
ISIN: DE000WNDL300

 


End of Inside Information

27-Aug-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt on the Main
Germany
E-mail: info@nakikifinance.com
Internet: https://nakikifinance.com/
ISIN: DE000WNDL300, DE000WNDL318
WKN: WNDL30, WNDL31
Listed: Regulated Market in Frankfurt (General Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2189610

 
End of Announcement EQS News Service

2189610  27-Aug-2025 CET/CEST

