EQS-Adhoc: Nakiki SE: Nakiki SE verkauft Legal Finance SE

30.12.2025

Frankfurt am Main, 30.12.2025: Die Nakiki SE hat heute Abend die Beteiligung an der Legal Finance SE veräußert.Die Gesellschaft hält damit keine weiteren Beteiligungen im Bereich der Prozessfinanzierung.

Über den Kaufpreis sowie über weitere Details der Transaktion wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit dem Verkauf der Legal Finance SE unterstreicht die Nakiki SE ihre strategische Fokussierung und die konsequente Konzentration auf ihre Bitcoin-Only-Strategie.



Telefon: +49 69 8700 76430

E-Mail: info@nakikifinance.com



NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main



Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300