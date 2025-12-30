NAKIKI Aktie
WKN DE: WNDL30 / ISIN: DE000WNDL300
|
30.12.2025 20:39:33
EQS-Adhoc: Nakiki SE: Nakiki SE verkauft Legal Finance SE
|
EQS-Ad-hoc: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung
Frankfurt am Main, 30.12.2025: Die Nakiki SE hat heute Abend die Beteiligung an der Legal Finance SE veräußert.
Die Gesellschaft hält damit keine weiteren Beteiligungen im Bereich der Prozessfinanzierung.
Über den Kaufpreis sowie über weitere Details der Transaktion wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.
Mit dem Verkauf der Legal Finance SE unterstreicht die Nakiki SE ihre strategische Fokussierung und die konsequente Konzentration auf ihre Bitcoin-Only-Strategie.
Ende der Insiderinformation
30.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|info@nakikifinance.com
|Internet:
|https://nakikifinance.com/
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2252940
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2252940 30.12.2025 CET/CEST
