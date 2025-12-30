NAKIKI Aktie

NAKIKI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WNDL30 / ISIN: DE000WNDL300

30.12.2025 20:39:33

EQS-Adhoc: Nakiki SE: Nakiki SE verkauft Legal Finance SE

EQS-Ad-hoc: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung
Nakiki SE: Nakiki SE verkauft Legal Finance SE

30.12.2025 / 20:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 30.12.2025: Die Nakiki SE hat heute Abend die Beteiligung an der Legal Finance SE veräußert. 
Die Gesellschaft hält damit keine weiteren Beteiligungen im Bereich der Prozessfinanzierung.

Über den Kaufpreis sowie über weitere Details der Transaktion wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit dem Verkauf der Legal Finance SE unterstreicht die Nakiki SE ihre strategische Fokussierung und die konsequente Konzentration auf ihre Bitcoin-Only-Strategie.

Kontakt / IR:

Telefon: +49 69 8700 76430
E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
WKN: WNDL30
ISIN: DE000WNDL300


 


Ende der Insiderinformation

30.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail: info@nakikifinance.com
Internet: https://nakikifinance.com/
ISIN: DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
WKN: WNDL30, WNDL31, A460N
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2252940

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2252940  30.12.2025 CET/CEST

