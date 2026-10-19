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19.10.2026 07:02:13

EQS-Adhoc: NORMA Group SE: Änderung der Dividendenpolitik

EQS-Ad-hoc: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Dividenden
NORMA Group SE: Änderung der Dividendenpolitik

19.10.2026 / 07:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Änderung der Dividendenpolitik

Maintal, den 19. Oktober 2026 – Der Vorstand der NORMA Group SE (ISIN DE000A1H8BV3) hat im Zusammenhang mit der Kapitalallokation, die aus den strategischen Prioritäten im Zusammenhang mit der NewNORMA Strategie resultiert, eine Änderung der Dividendenpolitik beschlossen.

Die Kapitalallokation der NORMA Group orientiert sich an den finanziellen Ambitionen von NewNORMA: Für den Zeitraum von 2026 bis 2031 strebt das Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum vor Währungseffekten von 1 bis 3 % an. Bis 2031 sollen eine bereinigte EBIT-Marge von über 10 % sowie eine Cash Conversion (definiert als das bereinigte EBIT zuzüglich Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, abzüglich Investitionen aus dem operativen Geschäft, der Veränderung des Trade Working Capital sowie der Mittelabflüsse aus Ertragsteuern, im Verhältnis zum bereinigten EBIT) von über 70 % erreicht werden.

Bisher hat die Gesellschaft eine an einer Ausschüttungsquote von ca. 30 % bis maximal 35 % des bereinigten Konzernergebnisses, sofern es die künftige wirtschaftliche Situation erlaubt, orientierte Dividendenpolitik kommuniziert.

Mit dem Start von NewNORMA zum Geschäftsjahr 2027 gilt eine Dividendenpolitik, die sich an einer Ausschüttungsquote von mindestens 10 % des bereinigten Konzernjahresergebnisses orientiert, vorausgesetzt, die wirtschaftliche Lage und Liquidität schließen dies nicht aus. Die Dividende wird (vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung) einmal jährlich für das vorausgegangene Geschäftsjahr ausgezahlt.

Mit der veränderten Dividendenpolitik wird eine verlässliche Basisausschüttung beibehalten und zugleich die finanzielle Flexibilität erhöht, um in profitables Wachstum zu investieren und potenzielle Aktienrückkäufe durchzuführen. Letztere erfolgen unter Berücksichtigung der finanziellen Spielräume sowie alternativer Verwendungsmöglichkeiten des Kapitals.

Darüber hinaus gibt die NORMA Group vorläufige, nicht testierte Zahlen für das 3. Quartal 2026 bekannt. Der Umsatz belief sich auf 207,8 Mio. Euro und die bereinigte EBIT-Marge betrug 3,7 %. Die vollständige Zwischenmitteilung zum wird wie geplant am 3. November 2026 veröffentlicht. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 wird bestätigt.

Mitteilende Person: Nikolaus Plagemann

Kontakt:

Investor Relations

E-Mail: ir@normagroup.com

Tel.: +49 177 308 54 02



Ende der Insiderinformation

19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Deutschland
Telefon: +49 6181 6102 741
Fax: +49 6181 6102 7641
E-Mail: ir@normagroup.com
Internet: www.normagroup.com
ISIN: DE000A1H8BV3
WKN: A1H8BV
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299000LM9HC76W5XD46
EQS News ID: 2417582

 
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2417582  19.10.2026 CET/CEST

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