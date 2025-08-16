TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|
16.08.2025 03:09:24
EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Erhöhte Ausschüttungsquote für die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 geplant
|
EQS-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Dividende
AD HOC MITTEILUNG NACH ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG
Erhöhte Ausschüttungsquote für die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 geplant
Hamburg, 16. August 2025
Infolge der heutigen Unterzeichnung zum Erwerb eines umfangreichen Portfolios von ca. 5.300 Mietwohnungen in Polen und dem damit erwarteten Anstieg des operativen Cashflows, planen Vorstand und Aufsichtsrat der TAG Immobilien AG, die Ausschüttungsquote für die Dividende, erstmalig für das Geschäftsjahr 2026, von bisher 40% des FFO I auf mindestens 50% des FFO I zu erhöhen.
In Bezug auf die Dividende für das laufende Geschäftsjahr 2025 ist unverändert die bisherige Ausschüttungsquote von 40% des FFO I geplant.
Kontakt
TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor Relations & Public Relations
Telefon +49 (0) 40 380 32 305
Ende der Insiderinformation
16.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAG Immobilien AG
|Steckelhörn 5
|20457 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|040 380 32 0
|Fax:
|040 380 32 388
|E-Mail:
|ir@tag-ag.com
|Internet:
|https://www.tag-ag.com
|ISIN:
|DE0008303504
|WKN:
|830350
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2184794
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2184794 16.08.2025 CET/CEST
