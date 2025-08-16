TAG Immobilien Aktie

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

16.08.2025 03:09:24

EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Erhöhte Ausschüttungsquote für die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 geplant

EQS-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Dividende
TAG Immobilien AG: Erhöhte Ausschüttungsquote für die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 geplant

16.08.2025 / 03:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

AD HOC MITTEILUNG NACH ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

 

 

Erhöhte Ausschüttungsquote für die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 geplant

 

 

Hamburg, 16. August 2025

 

Infolge der heutigen Unterzeichnung zum Erwerb eines umfangreichen Portfolios von ca. 5.300 Mietwohnungen in Polen und dem damit erwarteten Anstieg des operativen Cashflows, planen Vorstand und Aufsichtsrat der TAG Immobilien AG, die Ausschüttungsquote für die Dividende, erstmalig für das Geschäftsjahr 2026, von bisher 40% des FFO I auf mindestens 50% des FFO I zu erhöhen.

 

In Bezug auf die Dividende für das laufende Geschäftsjahr 2025 ist unverändert die bisherige Ausschüttungsquote von 40% des FFO I geplant.

 

 

Kontakt

 

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor Relations & Public Relations

Telefon +49 (0) 40 380 32 305

ir@tag-ag.com

 


 


Ende der Insiderinformation

16.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 388
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: https://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2184794

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2184794  16.08.2025 CET/CEST

