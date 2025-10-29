Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag

Am Mittwoch tendiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,80 Prozent schwächer bei 29 996,43 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 350,299 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,174 Prozent auf 30 184,22 Punkte an der Kurstafel, nach 30 236,96 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 29 979,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30 259,29 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,25 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 117,57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wies der MDAX einen Stand von 31 174,76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, stand der MDAX bei 27 060,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 16,63 Prozent zu Buche. 31 754,30 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit DWS Group GmbH (+ 3,42 Prozent auf 54,45 EUR), Aurubis (+ 3,21 Prozent auf 115,60 EUR), Gerresheimer (+ 2,47) Prozent auf 29,08 EUR), TRATON (+ 1,56 Prozent auf 27,32 EUR) und Sartorius vz (+ 1,48 Prozent auf 239,80 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil PUMA SE (-3,81 Prozent auf 20,43 EUR), TAG Immobilien (-2,98 Prozent auf 14,63 EUR), HelloFresh (-2,92 Prozent auf 7,59 EUR), Bechtle (-2,67 Prozent auf 35,74 EUR) und HENSOLDT (-2,39 Prozent auf 93,75 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 668 022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,628 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Die TUI-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,58 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

