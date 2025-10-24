TAG Immobilien Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18,80 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Simon Stippig rechnet mit höheren Kosten, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht für das dritte Quartal schrieb./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
18,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,23 €
|
Abst. Kursziel*:
21,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,71%
|
Analyst Name::
Simon Stippig
|
KGV*:
-
Analysen zu TAG Immobilien AG
|11:16
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|08.09.25
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
