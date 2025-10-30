MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der TAG Immobilien-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15,19 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TAG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 658,328 TAG Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 572,09 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Papiers am 29.10.2025 auf 14,54 EUR belief. Damit wäre die Investition um 4,28 Prozent gesunken.

Der TAG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 2,75 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at