TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Frühe Investition
|
30.10.2025 10:03:41
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der TAG Immobilien-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15,19 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TAG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 658,328 TAG Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 572,09 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Papiers am 29.10.2025 auf 14,54 EUR belief. Damit wäre die Investition um 4,28 Prozent gesunken.
Der TAG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 2,75 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
