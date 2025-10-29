MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Zum Handelsschluss bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0,92 Prozent tiefer bei 29 957,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 350,299 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,174 Prozent auf 30 184,22 Punkte an der Kurstafel, nach 30 236,96 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 29 952,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30 259,29 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 1,38 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 117,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, wies der MDAX einen Wert von 31 174,76 Punkten auf. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 29.10.2024, mit 27 060,92 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 16,48 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit DWS Group GmbH (+ 4,56 Prozent auf 55,05 EUR), TRATON (+ 2,75 Prozent auf 27,64 EUR), Aurubis (+ 2,14 Prozent auf 114,40 EUR), Gerresheimer (+ 1,62 Prozent auf 28,84 EUR) und Sartorius vz (+ 1,48 Prozent auf 239,80 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen HelloFresh (-6,14 Prozent auf 7,34 EUR), TAG Immobilien (-3,58 Prozent auf 14,54 EUR), RENK (-3,43 Prozent auf 64,47 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,30 Prozent auf 76,20 EUR) und PUMA SE (-3,01 Prozent auf 20,60 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 159 001 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43,628 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Die TUI-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,58 Prozent bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at