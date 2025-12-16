EQS-AFR: Energiekontor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Energiekontor AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Energiekontor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



16.12.2025

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Hiermit gibt die Energiekontor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.05.2026Ort: https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 13.05.2026Ort: https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 12.11.2026Ort: https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 12.11.2026Ort: https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html

