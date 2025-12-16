Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
|
16.12.2025 12:06:03
EQS-AFR: Energiekontor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Energiekontor AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Energiekontor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html
16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Energiekontor AG
|Mary-Somerville-Straße 5
|28359 Bremen
|Deutschland
|Internet:
|www.energiekontor.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2246538 16.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Energiekontor AGmehr Nachrichten
Analysen zu Energiekontor AGmehr Analysen
|17.11.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|17.10.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|10.09.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|20.05.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|07.04.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|17.11.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|17.10.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|10.09.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|20.05.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|07.04.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|17.11.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|17.10.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|10.09.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|20.05.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|07.04.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Energiekontor AG
|34,50
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.