Energiekontor Aktie

WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
16.12.2025 12:06:03

EQS-AFR: Energiekontor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Energiekontor AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Energiekontor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

16.12.2025 / 12:06 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Energiekontor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Energiekontor AG
Mary-Somerville-Straße 5
28359 Bremen
Deutschland
Internet: www.energiekontor.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246538  16.12.2025 CET/CEST

