Klöckner Aktie

Klöckner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX-Performance im Fokus 16.12.2025 12:27:24

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX mittags in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX mittags in der Verlustzone

Der SDAX zeigt sich am Dienstagmittag mit negativen Notierungen.

Um 12:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent tiefer bei 16 790,85 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 83,654 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,553 Prozent leichter bei 16 774,51 Punkten in den Handel, nach 16 867,71 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 746,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 847,11 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 16 148,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wurde der SDAX mit 16 630,94 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 910,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 20,91 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 183,63 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Klöckner (+ 3,06 Prozent auf 8,41 EUR), Alzchem Group (+ 1,72 Prozent auf 141,80 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,46 Prozent auf 4,73 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,17 Prozent auf 68,90 EUR) und Energiekontor (+ 1,17 Prozent auf 34,50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil SMA Solar (-4,86 Prozent auf 34,88 EUR), Befesa (-2,91 Prozent auf 28,02 EUR), Kontron (-2,60 Prozent auf 22,52 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,57 Prozent auf 79,50 EUR) und Hypoport SE (-2,24 Prozent auf 122,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der Klöckner-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 531 611 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 7,332 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,96 zu Buche schlagen. Mit 8,36 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Marktkapitalisierungen im Überblick
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)mehr Nachrichten

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)mehr Analysen

09.12.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Klöckner Kaufen DZ BANK
08.12.25 Klöckner Hold Warburg Research
06.11.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Klöckner Hold Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 141,20 1,73% Alzchem Group AG
Befesa 28,20 -1,81% Befesa
Energiekontor AG 34,50 -0,14% Energiekontor AG
FRIEDRICH VORWERK 80,10 -1,11% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,44 1,37% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 122,60 -0,16% Hypoport SE
Klöckner & Co (KlöCo) 8,35 3,73% Klöckner & Co (KlöCo)
Kontron 22,56 -1,40% Kontron
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,50 2,09% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 28,45 -0,87% Mutares
ProSiebenSat.1 Media SE 4,74 1,89% ProSiebenSat.1 Media SE
Schaeffler AG 7,65 -0,13% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 15,06 0,27% SCHOTT Pharma
SMA Solar AG 34,74 -4,61% SMA Solar AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 787,31 -0,48%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen