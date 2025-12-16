Minuszeichen in Frankfurt: SDAX mittags in der Verlustzone

Der SDAX zeigt sich am Dienstagmittag mit negativen Notierungen.

Um 12:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent tiefer bei 16 790,85 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 83,654 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,553 Prozent leichter bei 16 774,51 Punkten in den Handel, nach 16 867,71 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 746,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 847,11 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 16 148,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wurde der SDAX mit 16 630,94 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 910,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 20,91 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 183,63 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Klöckner (+ 3,06 Prozent auf 8,41 EUR), Alzchem Group (+ 1,72 Prozent auf 141,80 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,46 Prozent auf 4,73 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,17 Prozent auf 68,90 EUR) und Energiekontor (+ 1,17 Prozent auf 34,50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil SMA Solar (-4,86 Prozent auf 34,88 EUR), Befesa (-2,91 Prozent auf 28,02 EUR), Kontron (-2,60 Prozent auf 22,52 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,57 Prozent auf 79,50 EUR) und Hypoport SE (-2,24 Prozent auf 122,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der Klöckner-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 531 611 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 7,332 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,96 zu Buche schlagen. Mit 8,36 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

