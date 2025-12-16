Schwacher Handel: SDAX zum Handelsende schwächer

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,82 Prozent tiefer bei 16 729,35 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 83,654 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,553 Prozent leichter bei 16 774,51 Punkten, nach 16 867,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 847,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 701,56 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der SDAX auf 16 148,75 Punkte taxiert. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 16.09.2025, einen Wert von 16 630,94 Punkten auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 13 910,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 20,47 Prozent zu. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Klöckner (+ 2,94 Prozent auf 8,40 EUR), Verve Group (+ 2,11 Prozent auf 1,75 EUR), GFT SE (+ 2,08 Prozent auf 18,62 EUR), Energiekontor (+ 2,05 Prozent auf 34,80 EUR) und Alzchem Group (+ 2,01 Prozent auf 142,20 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen SMA Solar (-5,84 Prozent auf 34,52 EUR), NORMA Group SE (-3,67 Prozent auf 14,16 EUR), DEUTZ (-3,44 Prozent auf 8,29 EUR), MBB SE (-3,41 Prozent auf 198,00 EUR) und Medios (-3,21 Prozent auf 13,26 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Klöckner-Aktie. 801 876 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 7,332 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,96 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at