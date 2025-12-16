Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX in Rot

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,41 Prozent auf 16 798,31 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 83,654 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,553 Prozent auf 16 774,51 Punkte an der Kurstafel, nach 16 867,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 16 746,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 847,11 Zähler.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 148,75 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 16 630,94 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 16.12.2024, einen Stand von 13 910,24 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 20,96 Prozent zu Buche. 18 206,72 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Klöckner (+ 3,55 Prozent auf 8,45 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,23 Prozent auf 8,04 EUR), Siltronic (+ 1,82 Prozent auf 49,12 EUR), Energiekontor (+ 1,76 Prozent auf 34,70 EUR) und JENOPTIK (+ 1,61 Prozent auf 19,52 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil DEUTZ (-3,32 Prozent auf 8,30 EUR), SMA Solar (-2,89 Prozent auf 35,60 EUR), Kontron (-2,51 Prozent auf 22,54 EUR), Medios (-2,48 Prozent auf 13,36 EUR) und Befesa (-2,43 Prozent auf 28,16 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Klöckner-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 656 683 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 7,332 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at