EQS-AFR: Fabasoft AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Fabasoft AG / Release of Financial Reports

Fabasoft AG: Release of a Financial report



13.11.2026 / 07:06 CET/CEST

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Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Fabasoft AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_6_Monatsbericht_2026_2027.pdf Language: EnglishAddress: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_6_Monthsreport_2026_2027.pdf

13.11.2026 CET/CEST

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