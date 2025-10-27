EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Beteiligungs AG / Transaction in own shares

Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information



27.10.2025 / 08:41 CET/CEST

Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Notification pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 Frankfurt/Main, 27 October 2025. – In the period from 20 October 2025 up to including 24 October 2025, Deutsche Beteiligungs AG acquired 9,617 shares as part of its ongoing share buyback program, which was announced in the notification of 26 February 2025 in accordance with Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052. The following quantities were purchased: Date Number of shares Average price (€) 20 October 2025 62 24.3565 21 October 2025 2,445 24.7293 22 October 2025 2,410 24.6689 23 October 2025 2,200 24.8631 24 October 2025 2,500 24.7179 The total number of shares acquired as part of this share buyback program since 3 March 2025 up to and including 24 October 2025 amounts to 334,800 shares. The acquisition of shares in Deutsche Beteiligungs AG is carried out exclusively via the stock exchange by a credit institution commissioned by Deutsche Beteiligungs AG. Detailed information on the transactions in accordance with Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is published on the website of Deutsche Beteiligungs AG (https://www.dbag.de/shareholder-relations/share-buyback-program).

27.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News