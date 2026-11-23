Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
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23.11.2026 10:30:01
EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Fabasoft AG
/ Transaction Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Fabasoft AG: Release of a capital market information
In the period from 16 November 2026 up to and including 20 November 2026, Fabasoft AG acquired a total of 21,759 shares:
The total number of shares purchased under the share buyback program 2026 II since 5 October 2026 up to and including 20 November 2026 thus amounts to 97,562 shares.
Detailed information on the transactions pursuant to Article 2 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is published on the Fabasoft AG website www.fabasoft.com under Investors / Corporate Actions / Share Buyback Program 2026 II at https://www.fabasoft.com/en/share-buyback-program-2026-II.
Contact:
Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)
23.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|End of News
|EQS News Service
|
2440362 23.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Fabasoft AG
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10:30
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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10:30
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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20.11.26
|Fabasoft-Aktie tiefer: Salzburger Festspiele haben mit Fabasoft einen neuen Hauptsponsor (APA)
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16.11.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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16.11.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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13.11.26
|Fabasoft-Aktie gefragt: Umsatz- und Gewinnplus im ersten Halbjahr (APA)
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13.11.26
|EQS-News: Fabasoft Reports Revenue and Earnings Growth in the First Half of Fiscal Year 2026/2027 (EQS Group)
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13.11.26
|EQS-News: Fabasoft mit Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2026/2027 (EQS Group)
Analysen zu Fabasoft AG
|08.06.26
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|Fabasoft kaufen
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|10.11.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
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|08.06.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|10.11.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|08.06.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|10.11.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|25.09.17
|Fabasoft Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Fabasoft AG
|18,00
|2,27%
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