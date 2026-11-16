Fabasoft Aktie

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WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407

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16.11.2026 10:25:01

EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.11.2026 / 10:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 6. Zwischenmeldung

Linz, 16.11.2026 – Die Fabasoft AG (AT0000785407) kauft seit dem 5. Oktober 2026 im Rahmen ihres mit Bekanntmachung vom 30. September 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigten Aktienrückkaufprogramms („Aktienrückkaufprogramm 2026 II“) eigene Aktien über die Börse zurück.

Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 hat die Fabasoft AG insgesamt 14.141 Aktien erworben:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien Anzahl zurückgekaufter Aktien XETRA Anzahl zurückgekaufter Aktien Tradegate Durchschnittskurs (EUR) Kaufvolumen
(EUR)
09.11.2026 2.896 2.489 407 16,232528 47.009,40
10.11.2026 2.814 2.409 405 16,361567 46.041,45
11.11.2026 2.824 2.421 403 16,545662 46.724,95
12.11.2026 2.409 1.987 422 16,593877 39.974,65
13.11.2026 3.198 2.769 429 16,536914 52.885,05


Der Erwerb der Aktien der Fabasoft AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie der Tradegate Berlin Stock Exchange (Tradegate) durch eine von der Fabasoft AG beauftragte Bank. Diese führt den Rückkauf in Anwendung der Safe-Harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch.

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026 II seit dem 5. Oktober 2026 bis einschließlich 13. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 75.803 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Fabasoft AG www.fabasoft.com im Bereich Investoren / Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkaufprogramm 2026 II unter https://www.fabasoft.com/de/aktienrueckkaufprogramm-2026-II veröffentlicht.

 

Kontakt:
Mag. Klaus Fahrnberger
Investor Relations Manager
E-Mail: ir@fabasoft.com
Telefon: +43 732 60 61 62 0

 

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)


16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Österreich
Internet: www.fabasoft.com
LEI Code: 391200WHND7OZEFNNL77

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2435498  16.11.2026 CET/CEST

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Fabasoft AG 17,75 8,56% Fabasoft AG

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