Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
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16.11.2026 10:25:01
EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Kontakt:
Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)
16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2435498 16.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Fabasoft AG
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10:25
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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10:25
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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13.11.26
|Fabasoft-Aktie gefragt: Umsatz- und Gewinnplus im ersten Halbjahr (APA)
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13.11.26
|EQS-News: Fabasoft mit Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2026/2027 (EQS Group)
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13.11.26
|EQS-News: Fabasoft Reports Revenue and Earnings Growth in the First Half of Fiscal Year 2026/2027 (EQS Group)
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13.11.26
|EQS-AFR: Fabasoft AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
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13.11.26
|EQS-AFR: Fabasoft AG: Release of a Financial report (EQS Group)
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09.11.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Fabasoft AG
|08.06.26
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|Warburg Research
|16.02.26
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|Warburg Research
|10.11.25
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|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|08.06.26
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|Warburg Research
|16.02.26
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|16.02.26
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|10.11.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
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|25.09.17
|Fabasoft Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Fabasoft AG
|17,75
|8,56%
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