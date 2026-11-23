Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
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23.11.2026 10:30:01
EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschließlich 20. November 2026 hat die Fabasoft AG insgesamt 21.759 Aktien erworben:
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026 II seit dem 5. Oktober 2026 bis einschließlich 20. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 97.562 Aktien.
Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Fabasoft AG www.fabasoft.com im Bereich Investoren / Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkaufprogramm 2026 II unter https://www.fabasoft.com/de/aktienrueckkaufprogramm-2026-II veröffentlicht.
Kontakt:
Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)
23.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2440362 23.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Fabasoft AG
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10:30
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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10:30
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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20.11.26
|Fabasoft-Aktie tiefer: Salzburger Festspiele haben mit Fabasoft einen neuen Hauptsponsor (APA)
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16.11.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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16.11.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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13.11.26
|Fabasoft-Aktie gefragt: Umsatz- und Gewinnplus im ersten Halbjahr (APA)
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13.11.26
|EQS-News: Fabasoft Reports Revenue and Earnings Growth in the First Half of Fiscal Year 2026/2027 (EQS Group)
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13.11.26
|EQS-News: Fabasoft mit Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2026/2027 (EQS Group)
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|08.06.26
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|16.02.26
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|11.06.25
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|25.09.17
|Fabasoft Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Fabasoft AG
|18,00
|2,27%
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